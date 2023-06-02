كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، أحكام وموعد ذبح الأضحية، وحكم الاشتراك في ذبح الأضحية وحكم ذبح الأضاحي عن الغير، وحكم ذبح الأضحية الشرعية.. وغيرهم ما يتعلق بأحكام الأضاحي.



وقال خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، إن ذبح الأضحية عن الغير جائز، ومن لا يستطيع أن يذبح بنفسه فيجوز شرعًا أن يشتري صكًّا من خلال مؤسسة قومية معتمدة في الدولة لشراء صكوك الأضحية.



وشدد مفتي الجمهورية على أن صك الأضحية يعتبر وكيلا عن من لا يستطيع ذبح الأضحية بنفسه، بشرط المطابقة للشروط الشرعية.



وتابع: طريقة ذبح الأضحية في المجازر المعتبرة داخل مصر شرعية وحلال، وبشأن حكم الشتراكفي ذبح الأضحية علق شوقي علام قائلا: يُجزِئ في الأضحية: الشاةُ عن واحد، وأما البدنة (الجمل أو الناقة)، والبقرة (أو الجاموس) فتجزئ كل منها عن 7، بشرط ألَّا يقل النصيب الواحد للأضحية حينئذٍ عن السُّبع.



وأشار إلى أنه لا يجزئ إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن القيام بالأضحية، ولكن مساعدة المحتاجين أمر مستحب على سبيل الصدقة.





