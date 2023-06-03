وزير خارجية الإمارات يلتقي نظيريه الإيراني والروسي على هامش اجتماع بريكس في كيب تاون

التقى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان والروسي سيرجي لافروف على هامش اجتماع "أصدقاء بريكس" في كيب تاون بجنوب أفريقيا، حسبما أفادت اليوم الجمعة وكالة أنباء الإمارات (وام).



وقالت "وام" إن الوزير الإماراتي بحث خلال اللقاء مع عبد اللهيان "سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى الأمام وتعزيز التعاون بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز أمن واستقرار وازدهار المنطق".



وتبادل الجانبان "وجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة".



وأكد ابن زايد خلال اللقاء أن دولة الإمارات "تؤمن بأهمية بناء جسور التواصل الإيجابي والتعاون المثمر مع دول المنطقة وترسيخ مفاهيم حسن الجوار بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها".



كما بحث الوزير الإماراتي مع لافروف "علاقات الصداقة، والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية ، وسبل تعميقها في المجالات كافة".



كما استعرضا "عددا من الملفات المرتبطة بجدول أعمال الاجتماع ، وبحثا المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها".



وأكد ابن زايد خلال اللقاء أن العلاقات الإماراتية الروسية تستند إلى "أسس راسخة من التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون المثمر والبنّاء، وتشهد نموا متسارعا خاصة بعد التوقيع على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين عام 2018".



وأشار إلى "حرص البلدين الصديقين على تطوير هذه العلاقات ودفع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالنفع على شعبيهما ويحقق مصالحهما المتبادلة".



وأعرب عن تطلع دولة الإمارات إلى "تعزيز التعاون مع دول مجموعة (بريكس) ودعم العمل متعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية في كافة المجتمعات وحفظ السلم والأمن الدوليين وترسيخ مستقبل مزدهر للأجيال القادمة".