 نوران جوهر خامس لاعبة في وادي دجلة تفوز بلقب الجونة الدولية للاسكواش - بوابة الشروق
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نوران جوهر خامس لاعبة في وادي دجلة تفوز بلقب الجونة الدولية للاسكواش

محمد عبدالمحسن
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 9:52 م | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 9:54 م

توجت نوران جوهر، لاعبة أندية وادى دجلة، بلقب بطولة الجونة الدولية للإسكواش، للمرة الأولى خلال مسيرتها باللعبة، لتعود مرة ثانية لصدارة التصنيف العالمي للإسكواش، وتصبح خامس لاعبة في صفوف "وادى دجلة" تحقق هذا اللقب، بعد كريم درويش، وعلي فرج، ورنيم الوليلي، وهانيا الحمامي.

أعربت نوران جوهر، عن سعادتها بتحقيق لقب بطولة الجونة الدولية لأول مرة في مشوارها بلعبة الإسكواش، وبذلك تكون نجحت في الفوز بكبرى البطولات المحلية والدولية، كما أن الفوز بهذا اللقب يضمن لها العودة لصدارة التصنيف العالمي يوم الإثنين المقبل، مشيدة بجهود إدارة أندية وادى دجلة لدعم اللاعبين لتحقيق الانتصارات وتحفيزهم على تحطيم الأرقام القياسية.


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