صحيفة: أسعار المساكن في بريطانيا تهبط بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من 14 عامًا

قالت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، إن الأرقام أظهرت، انخفاض أسعار المساكن في بريطانيا بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من 14 عامًا، حيث يعاني المشترون من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات البناء حذرت من أن المزيد من رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا من شأنه أن "يقوي الرياح المعاكسة" التي تواجه السوق المتوترة بالفعل، على الرغم من أن الانهيار الشامل يعتبر أمرًا غير مرجح، بحسب مصرف "نيشنوايد".

ودفع البنك بالفعل من خلال نحو 12 زيادة في أسعار الفائدة، ورفع تكلفة الاقتراض من 0.1 في المائة إلى 4.5 في المائة منذ ديسمبر 2021، في محاولة للحد من التضخم المتسارع.

ومع ذلك، أظهرت الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار التجزئة انخفض أقل بكثير مما كان متوقعًا في أبريل إلى 8.7 في المائة مما أصاب أسواق المدينة بالذعر، والتي تخشى الآن أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5.5 في المائة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما أدى بدوره إلى اضطراب في سوق الرهن العقاري.