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مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعليق سقف الدين

واشنطن - د ب أ
نشر في: الجمعة 2 يونيو 2023 - 10:11 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 يونيو 2023 - 10:11 ص
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت متأخر من يوم الخميس، على تعليق سقف الدين في البلاد حتى أول يناير 2025، في خطوة تهدف لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة.

وكان مجلس النواب قد وافق بالفعل على الإجراء، والذي يمكن الآن إرساله إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل التوقيع ليصبح قانونا، وفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية.

وتم إبرام صفقة حد الدين بين البيت الأبيض والحزب الجمهوري تتويجا لأيام من المفاوضات المثيرة للجدل التي بدت في بعض الأحيان وكأنها قد تنهار تماما.

ويؤدي تعليق حد الدين حتى عام 2025 إلى إزالة التهديد بالتخلف عن السداد حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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