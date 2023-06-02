زوجة الرئيس الصيني تطلق حملة رعاية صحية مشتركة للأيتام في إفريقيا

أطلقت بنغ لي يوان، عقيلة الرئيس الصيني شي جين بينغ، بشكل مشترك مع منظمة "السيدات الأوليات الإفريقيات من أجل التنمية"، حملة رعاية صحية للأيتام الأفارقة تحت عنوان "تدفئة قلوب أطفال: عمل صيني-إفريقي مشترك"، وذلك قبل اليوم العالمي للطفولة.

وذكرت وكالة أنباء الصين أن سفارات صينية أجرت في دول إفريقية وفرقا طبية صينية عاملة هناك، زيارات للأطفال في دور أيتام محلية ومؤسسات ذات صلة، حيث قامت بأنشطة مثل إجراء فحوصات طبية مجانية والتبرع بحقائب رعاية.

وأدلت بنغ بتصريحات عن النشاط الخيري مفادها أن الصين صديقة إفريقيا الأبدية وشريكتها المخلصة، مشيرة إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ60 لإرسال الحكومة الصينية فرقا طبية إلى إفريقيا ساعدت شعوب الدول الإفريقية بكل نشاط وأصبح أفرادها مبعوثين معنيين بالمضي قدما بالصداقة الصينية - الإفريقية.

وأعربت بنغ عن أملها في أن تنقل هذه الحملة الدفء والرعاية للأطفال، وأن تحسّن صحة ورفاهية الأطفال الأفارقة، وأن تسهم في بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين وإفريقيا في العصر الجديد.

ولاقت تصريحات بنغ استحسانا من جانب مونيكا جينجوس الرئيسة الدورية لمنظمة "السيدات الأوليات الإفريقيات من أجل التنمية" وعقيلة الرئيس الناميبي، وكذلك استحسان أعضاء المنظمة، حيث أعربن عن تقديرهن الكبير لرعاية بنغ ودعمها لتنمية قضية المرأة والطفل في إفريقيا منذ فترة طويلة.

وحضر رؤساء العديد من الدول الإفريقية وعقيلاتهم ومسؤولون بارزون لدى هذه الدول، فعاليات ذات صلة في بلدانهم، في جو اتسم بالدفء والمحبة. وقالوا إن الصداقة الحقيقية لا تعرف مسافات، فالصين جارة قريبة رغم أنها تبعد آلاف الأميال.

كما أعربوا عن امتنانهم الصادق للصين نظرا لمساعدتها المتفانية ودعمها القيّم لإفريقيا على مدار فترة طويلة، وعبروا عن تطلعهم إلى كتابة فصل جديد في الصداقة بين إفريقيا والصين وخلق مستقبل أفضل معا.