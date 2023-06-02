سباليتي أفضل مدرب في الموسم بالدوري الإيطالي

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توج لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لـ نابولي، بجائزة أفضل مدير فني في الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

ونجح سباليتي في قيادة نابولي للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة بعد غياب 33 عاما.

وأصبح سباليتي ثاني مدرب يحصد الجائزة بعد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان في موسم 2021-2022.

وكان سباليتي قد فاز بجائزة أفضل مدرب في شهري أكتوبر ويناير الموسم الجاري من الدوري الإيطالي كأكثر مدرب فوزًا بالجائزة.

ومن المقرر أن يتسلم سباليتي الجائزة في المباراة الأخيرة لنابولي في الموسم ضد سامبدوريا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا .

في سياق متصل كشف أوريليو دي لاورينتس، رئيس نابولي، عن رحيل سباليتي بنهاية الموسم الجاري، قائلًا:" سباليتي رجل حر".

أضاف:" حين يأتي إليك شخص ويقول إنه فعل كل ما بوسعه وانتهت مرحلة من حياته فهل ستعارضه؟".

أشار:" لقد قال لي سباليتي إنه يريد أخذ عطلة لمدة عام، فماذا أفعل"؟

أتم:" أشكره والآن حان وقت أن يفعل ما يحبه هو".

وينتهي عقد سباليتي بنهاية الموسم الحالي وطلب إنهاء العقد في يونيو.

ويعتلي نابولي صدارة الكالتشيو برصيد 87 نقطة من 37 مباراة، حيث فاز بـ 27 وتعادل في 6 وخسر 4، ليتوج رسميا بالدوري الإيطالي.