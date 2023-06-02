كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خطورة اكتشاف الأمراض التي لا تصاحبها أعراض، وعلاقة التدخين بانتفاخ المعدة.

وقال الدكتور حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة: الألم نعمة من الله؛ لاعتباره إنذارا للمريض بوجوب الكشف عن العرض؛ حتى يتم التشخيص الجيد ومن ثم العلاج.

وأضاف أن الانتفاخ يكشف عنه من خلال الأشعة المقطعية أو المنظار على البطن، والتضخم قد يكون بسبب ضغط الدم، متابعا: هنا يحتاج المريض لعمل أشعة إيكو بصفة دورية، والنوع الآخر هو الذي لا يكون بدون سبب، وذلك ردا على سؤال أحد متابعي البرنامج.

وذكر أن تضخم القلب وانتفاخ القولون بينهما رابط قد يكون هبوطا في القلب بالجهة اليمنى، ويتبعه ألما في الكبد مع صداع وانتفاخ الأمعاء وورم القدمين، لافتا إلى أن هبوط جهة القلب اليسرى يتبعه احتقان الرئة أو «النهجان».

وتابع: أطالب سامح –صاحب الرسالة- بوقف التدخين وعمل قياس جديد للضغط وتجديد أشعة الإيكو؛ لكي يحدد سبب تضخم البطين الأيسر والانتفاخ الذي يعرف أنه غاز أكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي.

واستكمل: أسباب انتفاخ المعدة مختلفة وكثيرة وأشهرها: «التدخين، شرب مياه غازية أثناء الأكل، العصبية والانفعال وغاز القولون» وكلها أشياء ليست عضوية.