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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 40 24

العاصمة الإدارية 40 24

6 أكتوبر 40 25

بنهــــا 40 24

دمنهور 39 23

وادي النطرون 40 24

كفر الشيخ 38 23

المنصورة 38 24

الزقازيق 40 24

شبين الكوم 40 24

طنطا 38 23

دمياط 35 21

بورسعيد 35 22

الإسماعيلية 40 24

السويس 38 24

العريش 40 21

رفح 40 20

رأس سدر 40 26

نخل 38 18

كاترين 32 14

الطور 38 26

طابا 36 24

شرم الشيخ 40 28

الإسكندرية 33 20

العلمين الجديدة 32 20

مطروح 25 18

السلوم 27 19

سيوة 32 23

رأس غارب 39 26

الغردقة 38 27

سفاجا 38 26

مرسى علم 39 28

شلاتين 36 25

حلايب 33 28

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 35 25

الفيوم 41 25

بني سويف 41 25

المنيا 42 26

أسيوط 42 25

سوهاج 41 26

قنا 42 27

الأقصر 42 27

أسوان 43 28

الوادي الجديد 42 28

أبوسمبل 43 27