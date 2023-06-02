الحالة النفسية للأم بلاشك تعد من أهم العوامل التى تؤثر فى نشئة الطفل وتربيته. كلما نمى الطفل فى جو من السلام النفسى كلما قلت مشاكله وتطورت ملكاته بصورة طبيعية. فمن المعروف أن العائلات التى تعانى مشاكل نفسية لا يسلم أطفالها من مشكلات نفسية على كل المستويات.

نشرت حديثا مجلة طب الأطفال والحمل دراسة موسعة أشارت فيها إلى علاقة وثيقة بين اكتئاب الأم لفترات طويلة وحدوث تغيير سلوكى ومشكلات فى نمو الطفل الجسدى. تناولت الدراسة التى قام بها أطباء من جامعة كوينزلاند الأسترالية وشملت ٩٠٠ من الأمهات و٩٧٨ من أطفالهن. تم الكشف عليهن ومتابعة حالتهن النفسية والمرضية لمعرفة وتوصيف ما مررن به من حالات اكتئاب مرضية.

أوضح الباحثون أن إدراك الأم إصابتها بالاكتئاب يعرضها لدائرة مفرغة من الأعراض إذ إن اكتئابها يزيد خوفا من القادم المجهول وخوفا على رضيعها. فإذا بذلت جهدا للتخلص من الاكتئاب وتبنت مشاعر إيجابية تخرجها من محنتها تعافت وانعكس ذلك بالإيجاب على وليدها ونموه وإقباله على الطعام والرضاعة.

سجلت الدراسة ملاحظات أخرى هامة: على سبيل المثال هناك امرأة من كل عشر سيدات حوامل تمر بمرحلة اكتئاب الحمل والولادة. ترتفع نسبة اكتئاب الحوامل وما بعد الولادة بصورة أكبر فى البلاد الفقيرة والدول النامية.

اكتئاب الولادة يمكن أن يحدث فى أى شهر من شهور الحمل مرورا باكتئاب ما بعد الولادة وانتهاء بالاكتئاب أثناء تربية الطفل.

حذر الباحثون من أن الاكتئاب إذا لم تتم معالجته أثناء الحمل فقد يؤدى إلى الإهمال فى الالتزام بطعام الأم وتغذية الطفل الأمر الذى قد يؤدى إلى ولادة مبكرة مما يعرض حياة الجنين للخطر فيولد ناقص الوزن وربما غير مكتمل الأعضاء.

فى الأغلب تعانى الأم من قلق مرضى على مصير الجنين وفرص ولادته بصورة طبيعية دونما عيوب خلقية فيزداد الأمر تعقيدا.

علاج اكتئاب الحمل والولادة أمر ضرورى بمجرد تشخيصه رغم صعوبة العلاج إذ إن مضادات الاكتئاب قد تتسبب فى تعقيدات خلقية للجنين لذا يجب أن تتناول تحت إشراف دقيق من طبيب متخصص نظرا لحساسية الموقف فإن العلاج النفسى دائما ما يبدأ دون أدوية ويكون بجلسات للتنفس العميق وأنواع من الرياضة البدنية البسيطة والاسترخاء والنوم الكافى والاهتمام بالتغذية السليمة.

وربما أيضا وضع فى خطة العلاج بعض الجلسات المشتركة مع الآخرين أو الجماعية كما يطلق عليها.

الاهتمام أيضا بمراقبة علاقة الأم بوليدها وإرشادها إلى طريقة احتضانه وإرضاعه والاهتمام بحمامه اليومى.

الأم فى تلك الأحوال قد تعجز عن الاهتمام بطفلها بصورة بالفعل قد تؤثر على نموه لذا يجب أن تتلقى كل أنواع العون والمساعدة لتمر تلك الأزمة الصعبة فى حياتها وحياة وليدها.