لا تزال القهوة تسجل المزيد من الإيجابيات إلى جانب ما يظنه الإنسان وظيفتها الأساسية فى اعتدال المزاج والإحساس بالنشاط ومقاومة أحاسيس الكسل والرغبة فى النوم.

دراسة حديثة أجرتها جامعة نورث ويسترن فينبرج فى شيكاغو خاصة بالتغذية وعلاقتها بالحماية من الأمراض جاءت لتشير إلى علاقة قوية بين تناول القهوة وتحفيز جهاز المناعة لدى الإنسان لمقاومة العدوى بفيروس كوفيد ١٩.

حبوب البن تحتوى على أكثر من ١٠٠٠ مركب طبيعى من المواد الكيميائية النباتية التى تعزز صحة الإنسان لأن أغلبها من مضادات الأكسدة التى تحارب الشوارد الحرة وتؤخر شيخوخة الخلايا.

وجد الباحثون الذين رصدوا ملفات أربعين ألفا من البشر تتراوح أعمارهم بين الأربعين والسبعين عاما تمت مراجعة نظامهم الغذائى واستهالكهم من الشاى والقهوة واللحوم المصنعة واللحوم الحمراء والدهون الجيدة من الأسماك والدهون المتعددة غير المشبعة والفواكة والخضراوات درس الفريق الطبى أيضا افتراض المخاطر اللاحقة لإصابة أى من المشاركين بعدوى كوفيد ١٩.

من بين تلك أنواع الطعام والشراب جاءت القهوة على رأس القائمة تشاركها الخضراوات بالأثر الإيجابى على العدوى بمعنى أن من تناولوا بصفة دائمة القهوة والخضراوات كانوا بالفعل أقل تعرضا للإصابة بعدوى كوفيد ١٩.

أضافت الدراسة أن الرضاعة الطبيعية أيضا كانت عاملا مهما فى تقليل مرض العدوى لدى الأم والرضع.

ذكرت الدراسة أيضا ملاحظة هامة تربط بين معتادى تناول الأطعمة المصنعة وارتفاع نسبة الإصابة بينهم إلى جانب سلبيات أخرى. كشف الباحثون أيضا أن الذين بدءوا نهارهم بشرب فنجان من القهوة كانوا أكثر من غيرهم نشاطا بل وقد قاموا بتنفيذ مهامهم بشكل أفضل واجتازوا اختبارات الوظائف الإدراكية بسهولة كما أن ذاكرتهم كانت أفضل.

إذا كان للقهوة كل تلك التأثيرات الإيجابية على الإنسان فهل يطلق له العنان لتناول أكبر عدد من الفناجين على مدار النهار؟

وفقا لتقارير مايو كلينيك فإن تناول ما يصل إلى ٤٠٠ مليجرام من كافيين القهوة يوميا (بما يعادل أربعة أكواب متوسطة) لا يمثل خطرا على الإنسان بل يعد حافزا للوظائف الإدراكية داعما للمزاج والمناعة.

لكن ذلك بلاشك لا ينسحب على الأطفال. ويجب تنبيه المراهقين إلى عدم الإفراط فى تناول القهوة وأيضا المرضعات من الأمهات.

<<< للكافيين أضرار أكيدة إذا ما تم استخدامه فى صور غير تلك الصورة الطبيعية الناتجة عن طحن حبوب البن. استخدام الكافيين فى صورة بودرة أو سائل لها من الخطورة ما يبرر خطر استعمالها.

ملعقة صغيرة من بودرة الكافيين تعادل ٢٨ كوبا من القهوة! الأمر الذى يعرض حياة الإنسان للخطر وقد يتسبب فى الوفاة المفاجئة.

<<< الإفراط فى تناول القهوة له آثار جانبية عديدة:

ــ الصداع والعصبية غير المبررة وسهولة الاستثارة.

ــ تسارع دقات القلب والارتجاف العضلى.

ــ الحموضة.

ــ نظرا لأن للكافيين أثرا مدرا للبول فإن كثرة تناول القهوة قد تؤدى لمظاهر الجفاف خاصة لدى كبار السن.

ــ سجلت دراسة علمية من أستراليا أن تناول القهوة بكثرة على فترات طويلة قد يزيد من دهون الدم الأمر الذى يرفع من نسبة احتمالات أمراض الشرايين.

<<< إذن للقهوة أثارها القوية على حياة الإنسان وارتباط مفهوم أن فنجان القهوة معادل للنشاط الذهنى والتأثير على الإدراك بالحاجة إليه لا يتعارض إطلاقا وعادة تناول القهوة فى بداية النهار أو بعد تناول الطعام. لكن ذلك يجب أن يتم فى إدراك ملزم بعدم الإفراط.

الاعتدال هو مفتاح الأمان الذى يجب أن يحتفظ به كل إنسان يهفو دائما لارتشاف فنجان من القهوة الصباحية. لا خطر فى ذلك طالما اقتصر الأمر على الحد المقبول من أثر الكافيين حتى إن هناك دراسات حديثة تضع فنجان القهوة ضمن فاعليات مقاومة مرض العصر الأخطر: الألزهايمر.