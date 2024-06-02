 قطب الإعلام روبرت مردوخ يتزوج للمرة الخامسة في عمر الـ 93 عاما - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قطب الإعلام روبرت مردوخ يتزوج للمرة الخامسة في عمر الـ 93 عاما

لندن (د ب أ)
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 11:39 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 11:39 م

تزوج قطب الإعلام روبرت مردوخ للمرة الخامسة وهو في عمر الـ 93 عاما، في حفل أقيم في مزرعة الكروم التي يملكها في كاليفورنيا.

وتزوج مردوخ من عالمة البيولوجيا الجزيئية الروسية المتقاعدة إيلينا جوكوفا، 67 عاما، أمس السبت، بعد ظهور تقارير عن خطوبتهما لأول مرة في مارس.

وظهر مردوخ، في صور الزفاف التي نشرتها وسائل الإعلام، وهو يرتدي بدلة سوداء ورابطة عنق صفراء، وهو يبتسم بجوار زوجته الجديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكان قطب الإعلام سترالي المولد، الذي استقال من منصبه كرئيس لمجلس إدارة فوكس ونيوز كورب العام الماضي، قد سبق له الزواج أربع مرات من قبل.


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