قيادي في حماس: 30 سنة من المفاوضات مع الاحتلال حصلنا خلالها على صفر كبير

قال عضو المكتب السياسي والقيادي بحركة حماس غازي حمد، إن الفلسطينيين لم يحصلوا على شيء من المفاوضات، معقّبا: «خدنا بيج زيرو (صفر كبير)».

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنه جرى بناء المستوطنات وتفريغ السلطة الفلسطينية من مضمونها كما ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقيات السلام وألغى اتفاقية السلام.

وأوضح أنه بعد مرور 31 سنة من المفاوضات السياسية السلمية لم يكسب الفلسطينيون شيئًا، موضحًا أن وجود سلطة تحت الاحتلال أمرٌ لا يمكن أن يستقيم.

ونوه بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح بأن الفلسطينيين يعيشون تحت بساطير الاحتلال، حيث لا يستطيعون فعل أي شيء إلا بإذن من الاحتلال.

وأكّد أن الاحتلال ينفذ عمليات اقتحام واعتقال وهدم ضد الفلسطينيين في جنين والضفة الغربية، متسائلا عن دور السلطة إزاء ذلك. ونوه بأنه يجب إجراء عملية إعادة ترتيب وبناء استراتيجية جديدة بتوافق وطني فلسطيني يهدف إنهاء الاحتلال.