 الرئيس الكولومبي بيترو ينتقد البرلمان وينفي محاولة السعي لإعادة انتخابه - بوابة الشروق
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الرئيس الكولومبي بيترو ينتقد البرلمان وينفي محاولة السعي لإعادة انتخابه

بوجوتا - د ب أ
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 11:53 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 11:53 م

قال الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو إنه لا يريد تغيير الدستور لكي يتيح لنفسه الفرصة لإعادة انتخابه، وانتقد برلمان بلاده / الذى يعرف باسم الكونجرس / لعرقلة إصلاحاته، وفقا لمقابلة أجراها مع مجلة كامبيو.

وقال بيترو للمجلة: "لست مهتما بإعادة انتخابي"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وانتقد بيترو أعضاء كونجرس بلاده قائلا: "ما نراه في الكونجرس في كولومبيا هو كيف يدفن المشروعون التغيير تلو التغيير، واقتراح الإصلاح تلو اقتراح الإصلاح."

وأضاف بيترو أن"برنامج الحكومة، كما تم التعبير عنه من الانتخابات العامة، يصارع طوال عامين من أجل الحصول على تصديق الكونجرس".

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