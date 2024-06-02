اليونيسف: تعطل توزيع المكملات الغذائية بغزة يهدد حياة أكثر من 3 آلاف طفل

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، الأحد، من أن تعطل توزيع المكملات الغذائية بقطاع غزة يهدد حياة أكثر من 3 آلاف طفل يعانون سوء تغذية حاد.

وقال رئيس الاتصالات بمكتب اليونيسف في الأراضي الفلسطينية جوناثان كريكس، إن الوضع المستمر في رفح يمثل كارثة بالنسبة للأطفال، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأضاف أن تعطل توزيع مكملات التغذية، وخاصة الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام، الخاصة بمعالجة سوء التغذية بين الأطفال، سوف يوقف علاج أكثر من 3000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. وكانت مجموعة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد أفادت بأن الأجزاء الجنوبية من غزة ستواجه أيضًا خطر المجاعة في أسوأ السيناريوهات، بما في ذلك الغزو الإسرائيلي الجاري الآن.

ودعا ماثيو هولينجورث المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين بالإنابة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تحول ذلك إلى حقيقة.

وقال: «بحلول الوقت الذي يتم فيه إعلان المجاعة، يكون الأوان قد فات بالفعل، وهناك بالفعل عدد كبير للغاية من الوفيات».

وأضاف: «لسنا بالضرورة متأخرين للغاية في جنوب ووسط غزة، لكن علينا أن نتحرك الآن».