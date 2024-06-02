رئيس الوزراء الفرنسي: فرنسا ستطبق إصلاحات لسد عجز الموازنة

قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال، إن فرنسا تعول على إجراء مزيد من الإصلاحات مثل إصلاح التأمين ضد البطالة للسيطرة على عجز الموازنة ، وذلك في أعقاب قرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية خفض التصنيف الائتماني للبلاد.

وصرح أتال، اليوم الأحد في مقابلة مع قناة فرنسا 3، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون خفض العجز إلى أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في وقت مبكر من ولايته الأولى بفضل الإصلاحات التي طبقها، ويمكنه القيام بذلك مرة أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء .

وأضاف أتال "سنواصل الإصلاح، وبالطبع" ستحقق فرنسا الهدف، مشيرا إلى خطة لتشديد قواعد التأمين ضد البطالة.

وقال أتال "إنه إصلاح يستهدف جعل المزيد من الفرنسيين يعملون، وكلما زاد عدد الفرنسيين الذين يعملون، كلما زادت الاشتراكات التي يتم دفعها" لخزينة الحكومة.