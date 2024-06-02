وزير الصحة: دراسة تقديم حوافز إيجابية للملتزمات بإنجاب طفلين كحد أقصى

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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن هناك حوافز إيجابية تتم دراستها تمهيدًا لتقديمها للملتزمات بإنجاب طفلين كحد أقصى.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أنّ هناك يتم العمل على إقرار وديعة تُقدّم لكل سيدة عند بلوغها لسن معين حال التزامها بإنجاب طفلين بحد أقصى.

وأشار إلى أن وجود طفل أو طفلين يتيح مساحة أكبر للتربية والاهتمام النفسي والاجتماعي والصحي بالأطفال.

وأوضح أن تحقيق تساوٍ بين عدد المواليد والوفيات يتيح الفرصة للاستفادة من الاستثمارات التي يتم تنفيذها.

ولفت إلى أن استمرار الزيادة السكانية يعني التهام أي جهود تجريها الدولة لتحقيق التنمية في أي قطاع من القطاعات.