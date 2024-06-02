كرم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب محافظ شمال سيناء، واللواء أسامة الغندور السكرتير العام بالمحافظة، واللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، الدكتور طارق شوكة عن فترة عمله بالقطاع الصحي، مقدمًا التهنئة للدكتور أحمد سمير بدر لتوليه مهام عمله مديرًا لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

وأثني "شوشة"، خلال حفل التكريم، على الجهود التي أجراها الدكتور طارق شوكة، خلال توليه منصب مدير مديرية الصحة.

من جانبه أعرب الدكتور أحمد بدر، في كلمته التي ألقاها بالحفل، عن سعادته لخدمة أهالي سيناء بالقطاع الصحي، وقال: "أهالينا في سيناء يستحقون كل الدعم في تقديم خدمة صحية تليق بالتضحيات التي قدموها من أجل مصر الوطن".

وحضر الحفل مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري المستشفيات والإدارات الصحية، ولفيف من الزملاء من القطاع الصحي والتنفيذي بالمحافظة، وقدموا الهدايا والدروع التذكارية للدكتور طارق، كما قدموا التهاني والتبريكات بتكليف الدكتور أحمد سمير بدر مدير لمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، متمنيا له التوفيق.



جدير بالذكر أن الدكتور أحمد سمير بدر، كان يشغل منصب مدير عام إدارة الطب العلاجي والطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية.