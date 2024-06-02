مجلس الوزراء: حجم الفاقد من الكهرباء لا يُستهان به

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ حجم الفاقد من الكهرباء لا يُستهان به.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنّ وزارة الكهرباء تعمل على الحد من نسبة الفاقد سواء المرتبط بإجراء أعمال الصيانة أو السرقات من الشبكة.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء تنفذ حملات تفتيش بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمواجهة حالات السرقة، موضحا أن أحد إجراءات المواجهة يتمثل في تركيب عدادات ذكية.

ولفت إلى أن هذه العدادات عبارة عن منظومة حديثة تعتمد على نقل قراءة العداد إلى شركة الكهرباء وإرسال رسالة للمستهلك لتوضيح حجم الاستهلاك.

وتحدث عن مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة عن طريق تعزيز حضوره في الطاقة المتجددة، موضحا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء سيبدأ في تلقي طلبات الشركات الراغبة في المشاركة في مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة.

ولفت إلى أنه سيُسمح للشركات باستخدام الشبكة الخاصة بشركة الكهرباء لبيع الطاقة للمستهلكين الجدد.

وشدد على حرص الدولة على دعم دور القطاع الخاص، من خلال عدة محاور بينها تنفيذ سياسة ملكية الدولة ودعم دوره في مختلف القطاعات.