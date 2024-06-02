 ترامب يطلق حسابا رسميا على تيك توك - بوابة الشروق
الأحد 2 يونيو 2024 11:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ترامب يطلق حسابا رسميا على تيك توك

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 11:41 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 11:41 م

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حسابا رسميا على"تيك توك" الليلة الماضية .

وظهر ترامب في مقطع فيديو على حسابه على "تيك توك" أثناء حضوره مباراة لقب"يو إف سي" في نيوارك بولاية نيوجيرسي، بحسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وحقق فيديو ترامب 2ر2 مليون إعجاب وأكثر من 38 مليون مشاهدة حتى الساعة 0115 بالتوقيت الشرقي اليوم الأحد.

واكتسب حساب ترامب 1ر2 مليون متابع منذ إطلاقه الليلة الماضية. ويعد هذا أكثر من ستة أضعاف متابعي حساب حملة بايدن ، التي تم إطلاقها في فبراير.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج: "لن نترك أي جبهة دون دفاع .. هذا يمثل التواصل المستمر مع جمهور أصغر سنا يستهلك محتوى مؤيدا لترامب ومناهضا لبايدن".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك