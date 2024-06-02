ترامب يطلق حسابا رسميا على تيك توك

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أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حسابا رسميا على"تيك توك" الليلة الماضية .

وظهر ترامب في مقطع فيديو على حسابه على "تيك توك" أثناء حضوره مباراة لقب"يو إف سي" في نيوارك بولاية نيوجيرسي، بحسب موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وحقق فيديو ترامب 2ر2 مليون إعجاب وأكثر من 38 مليون مشاهدة حتى الساعة 0115 بالتوقيت الشرقي اليوم الأحد.

واكتسب حساب ترامب 1ر2 مليون متابع منذ إطلاقه الليلة الماضية. ويعد هذا أكثر من ستة أضعاف متابعي حساب حملة بايدن ، التي تم إطلاقها في فبراير.

وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج: "لن نترك أي جبهة دون دفاع .. هذا يمثل التواصل المستمر مع جمهور أصغر سنا يستهلك محتوى مؤيدا لترامب ومناهضا لبايدن".