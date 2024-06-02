كشف المطرب عمر كمال، عن تأجيل طرح أغنية «أنا بطل السوق»، والتي يتعاون فيها مع المطرب محمود الليثي، وكان من المقرر طرحها اليوم، وذلك بسبب وفاة والدة الأخير.

وكتب عمر كمال من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابه على موقع «انستجرام»، قائلا: «تأجيل نزول أغنية "بطل السوق" المقرر نزولها اليوم لظروف وفاة والدة الفنان محمود الليثى "رحمة الله عليها"».

ويتلقى اليوم المطرب محمود الليثي وشقيقه حمادة الليثي، عزاء والدتهما، بمسجد عمر مكرم، وذلك بعد أن رحلت عن عالمنا أول أمس الجمعة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة نقلت على أثرها لإحدى المستشفيات.

وشيع محمود الليثي جنازة والدته، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وحرص عدد من الفنانين المقربين له على الحضور ومواساته أبرزهم، عبد الباسط حمودة، وفاء عامر، عمر كمال.