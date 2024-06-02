الخطوط الجوية الكورية تدرس شراء 30 طائرة من شركة بوينج في يوليو المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية، وهي مشتر كبير للطائرات من شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات، أنها تعتزم التقدم بطلب للشركة في الشهر المقبل لشراء ما يصل إلى 30 طائرة جديدة.

وبعد التقدم بطلب لشراء نحو 36 طائرة من شركة "إيرباص" المنافسة لبوينج، تدرس الشركة ومقرها سول حاليا شراء طائرات من طراز "787 دريملاينر" أو من طراز "ايه 350"، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة تشو وون تاي في مقابلة مع وكالة بلومبرج اليوم الأحد في دبي.

وقال تشو إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن الاختيار بين الطرازين في معرض "فارنبورو" للطيران الذي ينطلق في أواخر شهر يوليو المقبل في بريطانيا، وأشار إلى أنه من المرجح أن يتم اختيار طائرات 787.

وسيعزز أي طلب شراء من وضع الشركة الأمريكية المتعثرة التي تواجه منذ فترة مشكلات بشأن السلامة وتساؤلات بشأن مراقبة الجودة في عمليات التصنيع الخاصة بها.

وأضاف تشو: "بوينج شركة كبيرة، أثق في إدارة بوينج. سوف يتجاوزون الأزمة. ربما يستغرق الأمر بعض الوقت".

يذكر أنه في حادثة وقعت في بداية العام الحالي، فقدت طائرة شبه جديدة من طراز بوينج ماكس 737-9 تابعة لشركة طيران ألاسكا، جزءًا من هيكلها أثناء الصعود. ومنذ وقوع هذه الحادثة، تعرضت بوينج لضغوط متزايدة لتحسين عمليات التحكم في الجودة.

وكان 346 شخصا لقوا حتفهم في حادثتي تحطم طائرتين من طراز ماكس 737 في أكتوبر 2018 ومارس 2019. وأفادت التحقيقات بأن أحد أسباب الحادثتين يرجع إلى برمجيات الطائرتين.