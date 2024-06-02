أوكرانيا: منشأة الطاقة الكهرومائية على نهر دنيبرو في حالة حرجة

قالت السلطات الأوكرانية يوم السبت إن محطة الطاقة الكهرومائية على خزان مائي على نهر دنيبرو بالقرب من زابوريجيا، والتي تضررت في هجوم صاروخي روسي، في "حالة حرجة".

وقال الحاكم العسكري لمنطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا، إيفان فيدوروف، على التلفزيون الأوكراني إنه يجب أن يخضع السد لتقييم الخبراء للنظر في مدى سلامته." وفي الوقت الراهن، فإن حركة المرور من الضفة اليسرى إلى الضفة اليمنى توقفت تماما، ولذلك فإن حركة السير تم تقييدها بالنسبة للسكان المحليين".

وتعرضت محطة الطاقة للهجوم عدة مرات من قبل القوات الروسية على مدار الأشهر القليلة الماضي. وإندلع حريق خلال هجوم صاروخي كبير في نهاية أذار/مارس الماضي. وتعرضت المحطة لأضرار جسيمة وتم اغلاقها لفترة من الوقت.

وتم استهداف المحطة بهجوم صاروخي آخر خلال الليل وتم اغلاق السد مؤقتا أمام حركة المرور.

وشنت روسيا حربا واسعة النطاق على اوكرانيا في فبراير 2022 وهاجمت موسكو بشكل متكرر أهدافا مدنية مثل المدن وتحديدا منشآت توليد الكهرباء.

وخسرت أوكرانيا أكثر من 8 آلاف ميجا وات من قدرتها على توليد الكهرباء منذ بداية الحرب، ما أدى إلى فرض تقنين على الاستهلاك وزيادة أسعار الكهرباء.