شولتس يعلن اعتزامه تسريع وتيرة توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه يسعى إلى تعزيز تسريع مشروعات البناء بشكل حازم، ومن ذلك على سبيل المثال توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة.

وخلال منتدى الأعمال في شرق ألمانيا في مدينة باد زاروف بولاية براندنبورج، قال شولتس اليوم الأحد: "لم نصل بعد إلى الهدف، لكننا ندفع ذلك قدما بكل حزم". ورأى شولتس أنه يجب الآن "تسريع الوتيرة" في جهود الحد من البيروقراطية.

ويستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام وسيناقش فيه رؤساء الجمعيات الاقتصادية والشركات مع السياسيين والعلماء آثار التحول الهيكلي في شرق ألمانيا كموقع اقتصادي. ويأتي المؤتمر في فترة يشهد فيها الاقتصاد الألماني ضعفا مستمرا وتواجه الشركات حالة كبيرة من عدم اليقين.

وقال شولتس إن الحكومة الفيدرالية حققت بالفعل من خلال أولى حزم التسريع تحولًا في الأرقام المتعلقة بالتوسع وكذلك في المدة اللازمة للحصول على موافقات لمصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يحدث الآن أكبر إصلاح لقانون الحماية من الانبعاثات منذ 30 عامًا.

ويهدف القانون الجديد إلى تسريع بناء توربينات الرياح والمنشآت الصناعية في المستقبل - وذلك من خلال عدة عوامل من بينها زيادة الرقمنة والحد من العقبات البيروقراطية.

وتابع شولتس أن وثائق الفحص غالبًا ما تملأ جدران ملفات بطول عدة أمتار، وأردف: "بعد ذلك يجري الفحص لمعرفة ما إذا كان لتوربينة رياح أو محلل كهربائي تأثير سلبي على أي نوع من الطيور أو الزهور. لا أريد أي ضرر للزهور أو الطيور. لكن عندما يتعلق الأمر ببناء خطوط جديدة أو إنشاء نظام طاقة جديد أو إنتاج صديق للبيئة، فإن الهدف الأساسي هو حماية البيئة والمناخ. لا يمكننا ببساطة تحمل تبعة إيقاف كل ذلك بسبب زهرة يمكنها أن تنمو على بعد بضعة أمتار."

وقال إن الحكومة تعتمد الآن على "إجراءات رقمية بالكامل مع مزيد من الإمكانيات لتسريعها، وعلى قواعد زمنية أكثر وضوحا، وعلى بدء البناء المبكر".