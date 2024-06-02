تموين بورسعيد يتابع سير العمل بمستودعات البوتاجاز

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عقد محمد عوض، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، اجتماعا اليوم الأحد، مع المسئولين عن مستودعات البوتاجاز، وذلك بمقر ديوان المديرية بالمحافظة.

وناقش الإجتماع، الالتزام بالأسعار المقررة ووصول الدعم لمستحقيه وتوفير الخدمات والتوزيع في الأماكن المحددة، لكل مستودع من خلال الموزعين المعتمدين ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية.

وأكد وكيل الوزارة، تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات على جميع عمليات الاستلام والصرف والإرجاع وتنظيم القوائم الدورية بحركة الأصناف وتقديم البيانات والإحصاءات المخزونية عند الطلب.