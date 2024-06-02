 أردوغان: نتنياهو همجي متعطش للدماء يجب إيقافه - بوابة الشروق
الأحد 2 يونيو 2024 5:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أردوغان: نتنياهو همجي متعطش للدماء يجب إيقافه

أنقرة - (د ب أ)
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 5:05 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 5:05 م

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى إيقاف ممارسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "العدوانية" ضد الفلسطينيين، واصفاً إيّاه بالهجمي والمتعطش للدماء.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، اليوم الأحد، خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية في العاصمة أنقرة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال أردوغان، في هذا الخصوص: "يجب وقف هذا الهمجي المتعطش للدماء المدعو نتنياهو الذي يجر منطقتنا والعالم كله إلى كارثة".

وأوضح أن تركيا تعارض في كل المنابر القمع والمجازر والظلم المستمر منذ 76 عاماً وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل إمكاناتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك