الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد يسعى لتولي الرئاسة مجددا

سجل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد نفسه اليوم الأحد، كمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تولى هذا المنصب ما بين 2005 و2013، بحسب ما ذكرته وسائل الاعلام الإيرانية.

وتشتهر فترة رئاسة أحمدي نجاد المثيرة للجدل بتصريحاته المعادية لإسرائيل والسامية، كما تم اتهامه بإنكار الهولوكوست بالإضافة إلى الدعوة لتدمير إسرائيل.

وأثار أحمدي نجاد الاهتمام مؤخرا بتصريحاته المنتقدة للحكومة الإيرانية، ويعتقد أنه أثار استياء المؤسسة نتيجة لهذه التصريحات.

ومن المقرر أن يصوت الإيرانيون لانتخاب رئيس جديد في 28 يونيو الجاري في أعقاب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث مروحية الشهر الماضي. ويغلق باب التسجيل في الانتخابات غدا الاثنين، حيث سجل نحو 20 مرشحا أنفسهم حتى الآن.

وبعد ذلك سوف يقرر مجلس صيانة الدستور، المؤلف من رجال دين وخبراء قانونيين، أي من المرشحين سوف يستمر.