 منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو - بوابة الشروق
الأحد 2 يونيو 2024 12:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو

زيـاد الميرغني
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 12:10 ص | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 12:10 ص

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب بوركينا فاسو ، في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

شهد المران مشاركة ال ٢٦ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي و محمد عواد و مهدي سليمان و مصطفي شوبير و محمد عبد المنعم و رامي ربيعه و ياسر إبراهيم و احمد رمضان بيكهام و محمد هاني و أكرم توفيق و محمد حمدي و أحمد فتوح و مروان عطية و حمدي فتحي و احمد نبيل كوكا و إمام عاشور و احمد سيد زيزو و ناصر ماهر و ابراهيم عادل ومصطفي فتحي و محمد صلاح و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد و محمد شريف و محمد الشامي و أحمد أمين أوفا.

حضر مران المنتخب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و اللواء حلمي مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا و الدكتور إيهاب الكومي و الدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة و وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة .

ويستعد منتخب الفراعنة لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 من شهر يونيو الجاري ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الأولى.

يذكر أن يتصدر المنتخب المصري المجموعة حالياً بـ 6نقاط بالفوز في أول جولتين على جيبوتي وسيراليون.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك