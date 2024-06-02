تجمع أوبك بلس يوافق على تمديد تخفيضات الإنتاج في محاولة لرفع الأسعار

قال أعضاء وفود بتجمع أوبك بلس إن التجمع، الذى يضم دول منظمة الأوبك وعددا من الدول غير الأعضاء فى المنظمة، اتفق على تمديد تخفيضات إمدادات النفط، حيث تواصل المجموعة جهودها لتجنب حدوث فائض عالمي ودعم الأسعار.

ونقلت وكالة بلومبرج اليوم عن أعضاء الوفود ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم قولهم إن ما يسمى بالتخفيضات "الطوعية" من جانب أعضاء رئيسيين منهم السعودية وروسيا، والتي يبلغ إجماليها نحو 2 مليون برميل يوميا، والمقرر أن ينتهي سريانها في نهاية يونيو، سوف تستمر حتى نهاية عام 2024.

وجاءت هذه التخفيضات إلى جانب اتفاق سابق على مستوى التجمع يحد من إنتاج النفط الخام ويستمر حتى نهاية هذا العام.