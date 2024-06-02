سلطة النقد الفلسطينية: جميع فروع البنوك في محافظة القدس تعمل بشكل طبيعي

أكدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأحد، أن جميع فروع البنوك في محافظة القدس تعمل بشكل طبيعي، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقالت سلطة النقد في بيان مقتضب، إن ثلاثة فروع تعطلت لفترة وجيزة صباح هذا اليوم، لأسباب تتعلق بانقطاع خدمات الإنترنت، وقد عادت لتعمل بشكل طبيعي.

يأتي ذلك في وقت، أعلنت فيه محافظة القدس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت خدمة الإنترنت (خطوط الفايبر)، صباح الأحد، عن البنوك العربية داخل الجدار في مدينة القدس المحتلة.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» - حذفته لاحقا - إن «الخطوة تهدف لمحاربة البنوك الوطنية بعد أن أعلن وزير المالية المتطرف سموتريتش، عن خطته لقطع العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والبنوك الوطنية الفلسطينية».

وهدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بوقف العلاقة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية في مطلع يوليو المقبل.

وقال سموتريتش، الذي يتزعم حزب «الصهيونية الدينية»، ويقوم برنامجه على حل السلطة الفلسطينية وضم الضفة الغربية وإعادة الاستيطان في قطاع غزة، إنه لن يمدد الرخصة المعطاة للبنوك الإسرائيلية للتراسل مع البنوك الفلسطينية، والتي تنتهي في 30 يونيو المقبل.

ودأبت الحكومة الإسرائيلية، منذ عام 2013، على منح البنوك الإسرائيلية، رخصة خاصة للتراسل المصرفي مع البنوك الفلسطينية، وذلك بعد صدور قانون خاص حول «تمويل الإرهاب».

لكن وزير المالية الحالي، اتخذ سلسلة من الإجراءات في هذا الاتجاه منها مصادرة كامل الإيرادات الجمركية الفلسطينية، وإعلان عزمه عدم تجديد رخصة التراسل المصرفي للبنوك الإسرائيلية مع الفلسطينية.