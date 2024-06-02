قال المفكر الاستراتيجي سمير فرج، إنَّ اليوم التالي لحرب غزة لم يتم حسمه حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أنه ستكون هناك مشكلة كبيرة بعد انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة (في ظل عدم حسم الموقف).

وتوقع أن توافق حركة حماس على المقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أن هذه هي الفرصة الأخيرة، وأنه ستحدث مشكلة إذا لم توافق حركة حماس.

وأشار إلى أنَّ أغلب البنود التي وردت في المقترح الذي أعلنه بايدن، سبق أن وافقت عليه حركة حماس، فيما يمكن الحديث عن تفاصيل لاحقة يجري الخلاف عليها.

وأكّد فرج، أن مصر تؤدي دورا جيدا في هذا الإطار، موضحا أن المقترح الذي أعلنه بايدن هو بالأساس مبادرة مصرية.

ومساء الجمعة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي تُقدم بلاده دعما مطلقا لتل أبيب في حربها على غزة، عن تقديم إسرائيل مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الأخير يصر على عدم إنهاء الحرب على قطاع غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

فيما قالت حركة حماس، إنها ستتعامل بإيجابية مع أي مقترح يقوم على أساس وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من قطاع غزة وإعادة الإعمار وعودة النازحين وإنجاز صفقة تبادل جادة للأسرى.