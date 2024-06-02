مطروح تحتفل بعيد الإعلاميين الـ90

عقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لقاءً مع الإعلاميين والصحفيين بالمحافظة؛ لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الإعلاميين الـ90، احتفالا بذكرى انطلاق بث الإذاعة المصرية في 31 مايو عام 1934، وكذلك الذكرى الـ33 لإنشاء إذاعة مطروح الإقليمية، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك بحضور المهندس حسين السيني سكرتير عام المساعد، وشريف حليو منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمطروح.

وهنأ محافظ مطروح جميع العاملين في المجال الإعلامي المقروء والمسموع والمرئي بالمحافظة، مؤكدا دور الإعلام كشريك أساسي في دعم خطوات التنمية ومرآة للمجتمع، ونقل نبض الشارع، وقناة التواصل الفاعلة بين المواطن والجهاز التنفيذي، مرحبا بتبادل الرؤى والأطروحات الفاعلة بما يخدم جهود التنمية، وتقديم مزيد من الخدمات والارتقاء بها للصالح العام والتيسير على المواطنين.

وأكد محافظ مطروح أهمية الالتزام بالمسئولية المجتمعية انطلاقا من أمانة الكلمة وتحري المصداقية والدقة فيما ينشر سواء بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي إيمانا بمدى تأثيرها على الرأى العام وحفاظا على مصلحة الوطن والقيم والثوابت المجتمعية، من خلال رسالة إعلامية هادفة تعبر عن جهود تنمية المجتمع وتعبر عن قضاياه ومشكلاته، وتساهم في حلها مع الترحيب بالنقد البناء.

خلال اللقاء تم عرض أهم جهود المحافظة خلال عام، وكذا مقتطفات إعلامية لأبرز التغطيات الإعلامية لجهود المحافظة في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وكذا جهود مركز إعلام المحافظة التابع للهيئة العامة الاستعلامات وجهود التحالف الوطني للعمل التنموي.