المصيلحي يكشف سبب حذف 20 مليون بطاقة تموينية وعدم إضافة المواليد

رد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أسباب عدم إضافة مواليد جدد منذ سنوات طويلة لمنظومة الدعم التمويني؛ إلى الظروف الاقتصادية والتغيرات التي شهدتها البلاد، لا سيما مع أزمة كورونا التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات، وأدت إلى تأجيل هذه الخطوة.

وأوضح خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ONE» مساء السبت، أن الإضافات الجديدة تقتصر على الفئات الأكثر احتياجًا فقط، مثل المسجلين في برامج تكافل وكرامة، وأبناء الشهداء، والحالات الخاصة مثل حالات وفاة العائل، ومن لا يملكون دخلًا، أو يحصلون على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور.

وتابع:«مقدرش أضيف 2 مليون»، لتقاطعه الإعلامية لميس الحديدي بسؤال: «هيكلفونا كام ما الوزارة حذفت 20 مليون بطاقة منذ 2017! ليه مقدرش أضيف 3 مليون مستحقين فعلا للدعم؟».

وقال إن حذف 20 مليون بطاقة من منظومة الدعم؛ كان نتيجة وجود أخطاء في البيانات، وبطاقات «مزورة»، متابعا: «أعد الناس أننا نستطيع أن نتوجه إلى ذلك مع تحسن مؤشرات الاستهداف والتدقيق في البيانات، فلا يزال هناك مجموعة ليست بالقليلة يجب ألا تكون لديها بطاقة تموين ولا خبز».

وختم «المصيلحي» حديثه، قائلاً: «لا أستطيع إضافة أكثر مما أحذف.. إذا حذفت مليونا؛ سأضيف مليونا».



