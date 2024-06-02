محافظ مطروح يبحث مع وفد جامعة الأزهر إنشاء فرع لها على مساحة 15 فدانا

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفدًا من لجنة جامعة الأزهر الشريف المعنية بإنشاء فرع الجامعة على مساحة 15 فدانا، برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق مرسى، أمين عام الجامعة، وعضوية كل من هشام محمد أحمد سلامة، مدير إدارة شئون المقر، ومحمود عبد الوهاب السيد، مسئول الخطة الاستثمارية، ومريم عبد الله غباشي، مسئول إدارة المشروعات الاستثمارية ومنسق الملف، وصلاح أبو الدهب، مدير صندوق الإسكان بالمحافظة.

ناقش اللقاء جهود التعاون للإسراع في إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمطروح، المقرر بدء العام الدراسي القادم 2024-2025، بكلية البنات بثلاث شعب هي اللغة العربية والشريعة وأصول الدين، لتكون نواة لفرع الجامعة، على أن يكون مقرها المؤقت مبنى كلية السياحة والفنادق بحي الشروق بمدينة مرسي مطروح، حتى الانتهاء من تخصيص الموقع المقترح لإنشاء فرع الجامعة على قطعة أرض بمساحة 15 فدانًا، مع التأكيد على الحاجة لافتتاح فرع لجامعة الأزهر بمطروح والإقبال الكبير لأبناء مطروح على التعليم الأزهري، مع إمكانية استقبال طلاب من دولة ليبيا الشقيقة.

كما ناقش اللقاء الموافقة على توفير استراحات لأعضاء هيئة التدريس بعدد وحدتين، وذلك بمساكن حسن علام بجوار المطار، وذلك مع قيام أعضاء اللجنة المختصة بزيارة ميدانية للسكن المخصص للسادة أعضاء هيئة التدريس، تمهيدًا لاستخدامها كسكن للأعضاء المنتدبين لتدريس طالبات كلية البنات للعلوم الأزهرية جامعة الأزهر بمحافظة مطروح.