يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية. بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 37 24

العاصمة الإدارية 38 23

6 أكتوبر 38 23

بنهــــا 37 24

دمنهور 36 23

وادي النطرون 37 23

كفر الشيخ 35 23

المنصورة 36 22

الزقازيق 37 23

شبين الكوم 37 23

طنطا 36 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 37 21

السويس 37 21

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 37 23

نخل 35 15

كاترين 33 14

الطور 37 25

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 22

العلمين 32 22

مطروح 29 21

السلوم 32 23

سيوة 41 25

رأس غارب 39 29

الغردقة 41 29

سفاجا 41 30

مرسى علم 41 30

شلاتين 40 28

حلايب 35 27

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 35 27

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 45 28

الأقصر 45 29

أسوان 45 30

الوادي الجديد 44 28

أبوسمبل 44 30

- أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة المكرمة 43 29

المدينة المنورة 47 32

الرياض 43 27

المنامة 38 31

أبوظبي 40 30

الدوحة 43 32

الكويت 44 32

دمشق 36 19

بيروت 28 22

عمان 36 22

القدس 34 21

غزة 27 22

بغداد 41 26

مسقط 39 32

صنعاء 31 15

الخرطوم 43 30

طرابلس 30 23

تونس 27 19

الجزائر 22 16

الرباط 25 16

نواكشوط 29 20

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 31 15

إسطنبول 32 20

إسلام آباد 42 26

نيودلهي 42 30

جاكرتا 33 25

بكين 32 18

كوالالمبور 33 25

طوكيو 25 17

أثينا 30 20

روما 24 14

باريس 20 10

مدريد 28 15

برلين 22 11

لندن 22 13

مونتريال 26 17

موسكو 29 17

نيويورك 27 18

واشنطن 26 16

أديس أبابا 27 14