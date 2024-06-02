وزير إسرائيلي: نحن في واقع معقد وبحاجة ماسة إلى جنود للجيش

‏صرح وزير "النقب والجليل والصمود الوطني الإسرائيلي"، يتسحاق فاسرلوف، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي في حاجة ماسة إلى جنود.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن يتسحاق فاسرلوف، أن بلاده تمر بواقع معقد بشأن ملف تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، خاصة وأن الجيش يحتاج إلى جنود، خاصة في الوقت الراهن.

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن هناك نقصا في الجيش الإسرائيلي، داعيا إلى الجلوس معا من أجل إيجاد حلول ناجعة بشأن ملف تجنيد الحريديم في الجيش، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "10% من المطلوبين للخدمة العسكرية في الجيش، يدّعون الإصابة بأمراض عقلية ونفسية للهروب من التجنيد".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن أحد كبار أعضاء هيئة مكافحة الفساد في إسرائيل، قوله: "هناك صناعة كاملة من الإعفاءات لأسباب عقلية"، أوضح المسؤول الإسرائيلي، بالقول: "الشباب يكذبون، والمحامون يتورطون في تلك العملية، والأطباء النفسيون يصدرون شهادات تعسفية للحصول على إعفاء من الخدمة لآلاف الشبان بآلاف الشواكل، حتى خلال الحرب".

وتابع عضو هيئة مكافحة الفساد الإسرائيلية: "هناك شباب حصلوا على إعفاء بسبب الصحة العقلية، في السنوات الأخيرة، ويتبين بعد ذلك أنه غير مصاب أو أن أحد أفراد عائلته من تولى شراء هذا الإعفاء".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن ذوي المحتجزين لدى "حماس" يتهمون الحكومة والجيش الإسرائيلي بإهمال أبنائهم، وتركهم "يتعفنون" في غزة.