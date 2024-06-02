حزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية يعد لتأهيل 500 شاب للدفع بهم في المحليات

نظمت أمانة حزب الجيل الديمقراطي في الإسكندرية، اليوم الأحد، ورشة عمل؛ تجهيزًا للبدء في تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل القيادات الشبابية للمحليات، وكذلك تأهيل كوادر الحزب للدفع بهم في انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وذلك حال إقامتها في أي وقت.

وافتتح عمر عوض، مساعد رئيس الحزب، وأمين عام محافظة الإسكندرية، فعاليات الورشة بالتأكيد على أن "الجيل" يعمل لتأهيل وتمكين الكوادر الشبابية المصرية، للانضمام للمجالس الشعبية المحلية، ورفع الوعي الفكري "الثقافي - السياسي" لديهم، وتعلم سبل تحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى تأهيلهم لفهم احتياجات الشارع المصري، ومساعدة المواطن على مواجهة التحديات، وفتح حوار بناء له مع أصحاب الفكر والرؤية والخبرة والرموز السياسية البارزة للتعلم، واكتساب الخبرات من خلال المناقشات الثرية.

ويشمل البرنامج لقاءات حوارية مفتوحة مع شخصيات سياسية بارزة.

وأكد أمين عام محافظة الإسكندرية خلال الورشة أهمية دور المجلس المحلية في حل كل المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين أثناء مباشرة حياتهم اليومية، وأنه جارٍ الإعداد لإطلاق أكبر مشروع تأهيلي للمحليات تشهده محافظة الإسكندرية لتأهيل 500 شاب للمحليات.

حضر الورشة من قيادات الحزب في الإسكندرية، أحمد حمدي، أمين التنظيم، ومصطفى غانم الأمين المساعد للمحافظة، وفاروق النشار، الأمين المساعد للمحافظة، وفاطمة حسن، أمين دائرة مينا البصل، ومحمد السيد، أمين الشباب، ومصطفى حافظ، أمين العمال، والدكتورة شيرين هاشم، رئيس لجنة التكنولوجيا والبحث العلمي، وشيماء بسيوني، رئيس لجنة السياحة، وعبده الباشا، أمين التواصل الجماهيري بقطاع الرمل.