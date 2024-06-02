تنطلق، غدا الاثنين، أعمال المنتدى العربي الثالث للبيئة في مدينة الرياض، والذي ينظمه قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية ممثلا في إدارة شئون البيئة والأرصاد الجوية بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة/مكتب غرب آسيا، وباستضافة من المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويهدف المنتدى الذي يعقد على مدى يومين، تحت عنوان "إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود" حيث يهدف إلى الخروج بتوصيات فنية بشأن الموضوعات البيئية الناشئة أو الملحة وذات الأولوية للمنطقة العربية تساهم في توفير المعلومات عن الموضوعات التي سيتم ادراجها على جدول اعمال مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة.

كما يمثل المنتدى حلقة الوصل الإقليمية لتمكين الدول العربية من توحيد الرؤي ودعم المنطقة العربية دوليا في وضع الأجندة العالمية للبيئة وفق أولويات واهداف المنطقة من خلال جمعية الأمم المتحدة للبيئة.

ويشارك في أعمال المنتدى ممثلين رفيعي المستوي ومختصين من الدول العربية، ومشاركين من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات العلاقة والهيئات الحكومية المعنية والمؤسسات البحثية والأكاديمية الإقليمية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة.

كما يقام على هامش أعمال المنتدى معرض للترويج لأهم الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها المنظمات والهيئات الدولية والقطاع الخاص بهدف تسليط الضوء على اهم المشاريع والمبادرات البيئية لرفع مستوى الوعي البيئي.

وتشارك جامعة الدول العربية، والمنظمات العربية المتخصصة المعنية (المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة) بأجنحة لعرض أنشطتهم في هذا المجال.