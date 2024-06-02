أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أي نقص في مخزون السكر، مطمئنًا المواطنين بأن المخزون يكفي حتى فبراير 2025.
وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «ONE» مساء السبت، إنه طالب برفع سعر السكر التمويني من 12.6 جنيهًا إلى 18 جنيهًا، وذلك بناءً على مقترح منه يجري دراسته، مشيرًا إلى أن الموسم الماضي شهد عجزًا في الإنتاج بلغ 300 ألف طن، تم استيرادها خلال شهري أكتوبر و نوفمبر الماضيين.
وأوضح أن إجمالي الاستهلاك المحلي يبلغ 3.4 مليون طن سنويًا، في حين أن إنتاج العام الحالي شهد تراجعا؛ نتيجة توقف مصنع القناة في المنيا وبعض المشاكل بالمصانع الأخرى التي أثرت على الإنتاج.
وأضاف أن إجمالي الإنتاج 2.4 مليون طن فقط، بواقع 650 ألف طن من قصب السكر، والباقي من البنجر، لافتا إلى حدوث فجوة قدرها مليون طن تم تداركها بالاستيراد.
وأشار إلى أن الوزارة استوردت حتى الآن 750 ألف طن لتغطية الجزء الأكبر من هذه الفجوة، موضحا أن هناك شركات ستقوم باستيراد الكمية المتبقية والتي تقدر بـ 250 ألف طن.