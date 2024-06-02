أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أي نقص في مخزون ‏السكر، مطمئنًا المواطنين بأن المخزون يكفي حتى فبراير 2025.‏

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة «‏ONE‏» مساء ‏السبت، إنه طالب برفع سعر السكر التمويني من 12.6 جنيهًا إلى 18 جنيهًا، وذلك بناءً على ‏مقترح منه يجري دراسته، مشيرًا إلى أن الموسم الماضي شهد عجزًا في الإنتاج بلغ 300 ألف ‏طن، تم استيرادها خلال شهري أكتوبر و نوفمبر الماضيين‎.‎

وأوضح أن إجمالي الاستهلاك المحلي يبلغ 3.4 مليون طن سنويًا، في حين أن إنتاج العام الحالي ‏شهد تراجعا؛ نتيجة توقف مصنع القناة في المنيا وبعض المشاكل بالمصانع الأخرى التي أثرت ‏على الإنتاج. ‏

وأضاف أن إجمالي الإنتاج 2.4 مليون طن فقط، بواقع 650‏‎ ‎ألف طن من قصب السكر، والباقي ‏من البنجر، لافتا إلى حدوث فجوة قدرها مليون طن تم تداركها بالاستيراد‎.‎

وأشار إلى أن الوزارة استوردت حتى الآن 750 ألف طن لتغطية الجزء الأكبر من هذه الفجوة، ‏موضحا أن هناك شركات ستقوم باستيراد الكمية المتبقية والتي تقدر بـ 250 ألف طن.‏