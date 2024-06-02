العاهل السعودي ومحمد بن سلمان لولي عهد الكويت: نهنئكم بتعيينكم ونتمنى لكم التوفيق

هنأت القيادة السعودية اليوم الأحد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في الكويت.

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن " الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعث برقية تهنئة، للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه ولياً للعهد.

وقال الملك: "يطيب لنا بمناسبة تعيين سموكم ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن نبعث لكم تهانينا الصادقة على هذه الثقة، مؤكدين عمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية المتميزة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، متمنين لسموكم موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة، للشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد.

وقال ولي العهد: "يسرني بمناسبة تعيين سموكم ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن أعرب لكم عن أصدق التهاني على هذه الثقة، وأطيب التمنيات الأخوية لسموكم بالعون والتوفيق، متطلعاً إلى مزيد من التعاون في ظل العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، متمنياً لسموكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والرخاء".

وأدى ولي العهد الكويتي الجديد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم الأحد اليمين الدستورية نائبا لأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.