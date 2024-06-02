محافظ مطروح يودع 90 من حجاج قرعة الجمعيات الأهلية

ودع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح من أمام مبنى ديوان عام المحافظة حجاج قرعة الجمعيات الأهلية من أبناء المحافظة، والذين غادروا المدينة إلى مطار القاهرة الدولي، متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

يأتي ذلك بحضور المهندس حسين السنيني السكرتير العام المساعد، والدكتورة دار السلام حسين أحمد مدير التضامن الاجتماعي.

وهنأ محافظ مطروح الحجاج بأداء مناسك الحج لهذا العام، متمنيًا لجميع الحجاج أن يتقبل الله منهم، والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى الوطن بأمن وسلام، وتم توزيع المصاحف على جميع الحجاج.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم توفير 2 أتوبيس لنقل الحجاج من محافظة مطروح إلى مطار القاهرة، مؤكدا تواصله المستمر مع البعثة الرسمية لحجاج المحافظة؛ للتأكد من توافر جميع سبل الرعاية وخاصة توفير الرعاية الكاملة لكبار السن وتذليل جميع العقبات التي قد تواجههم لحين عودتهم سالمين إلى وطنهم، مطالبًا الحجاج بالالتزام بقواعد وسلوكيات الحج.

وأوضحت الدكتورة دار السلام حسين مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن عدد حجاج الجمعيات الأهلية للتضامن الاجتماعي بالمحافظة لهذا العام بلغ 90 حاجا، وتم العمل على توفير جميع سبل الراحة لهم وتذليل العقبات خلال رحلة سفرهم.



