إيطاليا تؤكد أن زيلينسكي سيحضر قمة مجموعة السبع المقبلة

أكد متحدث باسم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في وقت متأخر من يوم السبت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيشارك في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقررة في إيطاليا خلال الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الزعيم الأوكراني سيحضر القمة شخصيا في إقليم أبوليا جنوبي إيطاليا، أم سيحضر القمة عبر رابط الفيديو.

يشار إلى أن مجموعة السبع هي منتدى غير رسمي لقادة الدول الصناعية الديمقراطية الكبرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا واليابان وكندا والولايات المتحدة. وتتولى إيطاليا رئاسة المجموعة من بداية العام الجاري.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، حضر زيلينسكي بشكل متكرر المحادثات رفيعة المستوى بشكل شخصي من أجل حشد الدعم لبلاده، والتي تتعرض لهجوم من روسيا منذ أكثر من عامبن.

وحضر أيضا قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية العام الماضي. ولكن لأسباب أمنية فإن كييف عادة لا تعلن عن رحلاته الخارجية مسبقا.