وزير الدفاع الإسرائيلي: سنجد بديلا لحكم حماس في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الأحد، إن "إسرائيل لن تقبل بحكم حماس لقطاع غزة في أي عملية لإنهاء الحرب".

وأضاف جالانت، في تصريحات له، إن "إسرائيل ستقوم بعزل المناطق وإزالة أعضاء حماس وجلب قوات أخرى من شأنها تمكين تشكيل حكومة أخرى"، مؤكدا أن بلاده ستجد بديلا لحكم "حماس" في غزة وفي الوقت نفسه ستواصل "خنقها" في مدينة رفح الفلسطينية، على حد تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن أمس الأول، عن مقترح جديد لوقف الحرب في غزة، يتضمن 3 مراحل، قائلا إنه "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب"، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وأضاف بايدن أن "المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع، وتتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وإطلاق سراح عدد من الرهائن بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى، مقابل الإفراج عن مئات السجناء الفلسطينيين".

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق إطلاق "جميع الرهائن الباقين على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود الذكور"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار". أما المرحلة الثالثة من الاتفاقيات تنص على إعادة إعمار قطاع غزة.

وتوالت ردود الفعل المرحبة بدعوة بايدن، حيث رأى كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أن المقترح يمثل "بصيص أمل" لإنهاء الحرب.