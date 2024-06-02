رد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي حول أسباب «كثرة قضايا الفساد» التي شهدتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنها محدودة مقارنة بحجم العمل الضخم الذي تقوم به الوزارة.
وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ONE» مساء السبت:« نحترم جميع الأجهزة الرقابية التي تحارب الفساد، لكن عندما ننظر إلى حجم وزارة التموين، سواء من حيث انتشارها على مستوى الجمهورية، أو الكميات والأموال التي تتعامل معها، سنجد أنها قليلة جدًا، وهي أمور موجودة في كل قطاع».
وأكد دعمه الكامل لكل جهود مكافحة الفساد، قائلاً: «طالما هناك تحقيقات بشكل واضح وشفاف، فأنا أدعم ضبط أي موقف خارج عن القانون، والتحقيقات ستظهر ذلك، قد يكون حدث في وقت من فترات الأزمات».
وأشاد بجميع العاملين في وزارة التموين، مثمنًا جهودهم خلال الآونة الأخيرة، قائلا: «أشكر كل العاملين في وزارة التموين لما يقومون به من مجهودات حقيقية في ظروف صعبة للغاية ».
وأعرب عن فخره بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجهوداته وأداء الوزارة خلال فترة جائحة كورونا، قائلاً: «الرئيس السيسي وجه الشكر للوزارة، ولي شخصيًا، وهذه شهادة أعتز بها على ما قدمناه خلال أزمة كورونا والأزمات الأخرى».