رد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تساؤل الإعلامية لميس ‏الحديدي حول أسباب «كثرة قضايا الفساد» التي شهدتها الوزارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ‏أنها محدودة مقارنة بحجم العمل الضخم الذي تقوم به الوزارة‎.‎

وقال خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «‏ONE‏» مساء السبت:« نحترم جميع ‏الأجهزة الرقابية التي تحارب الفساد، لكن عندما ننظر إلى حجم وزارة التموين، سواء من حيث ‏انتشارها على مستوى الجمهورية، أو الكميات والأموال التي تتعامل معها، سنجد أنها قليلة جدًا، ‏وهي أمور موجودة في كل قطاع».‏

وأكد دعمه الكامل لكل جهود مكافحة الفساد، قائلاً: «طالما هناك تحقيقات بشكل واضح وشفاف، ‏فأنا أدعم ضبط أي موقف خارج عن القانون، والتحقيقات ستظهر ذلك، قد يكون حدث في وقت من ‏فترات الأزمات».‏

وأشاد بجميع العاملين في وزارة التموين، مثمنًا جهودهم خلال الآونة الأخيرة، قائلا: «أشكر كل ‏العاملين في وزارة التموين لما يقومون به من مجهودات حقيقية في ظروف صعبة للغاية ».‏

وأعرب عن فخره بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجهوداته وأداء الوزارة خلال فترة جائحة ‏كورونا، قائلاً: «الرئيس السيسي وجه الشكر للوزارة، ولي شخصيًا، وهذه شهادة أعتز بها على ما ‏قدمناه خلال أزمة كورونا والأزمات الأخرى».‏