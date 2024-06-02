قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قيمة دعم رغيف الخبز اليوم بعد الزيادة أعلى مما كانت عليه عام 2006، موضحًا أنه في عام 2006 كانت تكلفة الرغيف 20 قرشًا، ونسبة الدعم 75%، حيث كان يدفع المواطن 5 قروش وتتحمل الحكومة 15 قرشًا.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ONE» مساء السبت، أن سعر تكلفة رغيف الخبز ارتفعت حاليًا إلى 125 قرشًا، موضحا أنه على الرغم من زيادة السعر إلى 20 قرشًا؛ أصبحت نسبة الدعم 84%.

وأكد أنه كان من المستحيل الإبقاء على سعر الرغيف كل هذه السنوات، قائلا: «كان لايمكن الإبقاء على سعر الرغيف بـ 5 قروش بعد 36 سنة، قيمة الرغيف أصبحت (صفر)، 5 قروش جنب تكلفة 125 قرشا ولا حاجة، العملة الـ 5 قروش لم تعد موجودة، والناس بدأت تترك البطاقات للمخبز يتصرف بالبطاقة، وهما يروحوا يستلموا العيش».

ولفت إلى أن عدم استخدام الخبز للأغراض المخصصة دفع البعض إلى اقتراح تقليل الحصة، قائلا: «مع احترامي للجميع، نحن نعمل في خدمة الناس حتى ندير مبلغ الدعم في صالحهم بأعلى درجة من الكفاءة، لكن سوء الاستخدام وعدم استخدام الخبز للطعام كانت ظاهرة، وهو ما دفع البعض لاقتراح تقليل الحصة اليومية لـ 3 أرغفة بدلا من زيادة السعر».

وأكد أن تقليل الحصة كان من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر على البسطاء من الشعب، أكثر من الفئات المتوسطة وفوق المتوسطة.