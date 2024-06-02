إصابة 14 شخصا جراء حادث سير في شمالي ألمانيا

أصيب 14 شخصا في حادث تصادم وجها لوجه بين سيارة وحافلة في مدينة فيسمار بشمالي ألمانيا، وفقا لما قالته الشرطة في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وأفادت الشرطة بأن سائق السيارة البالغ من العمر 35 عاما في حالة حرجة في حين أن الراكب الذي كان معه يعاني من إصابات خطيرة.

واصطدمت المركبتان وجها لوجه في أعقاب سير السيارة في الطريق المقابل، على الرغم من أن سبب ذلك لم يتضح حتى الآن، وفقا للبيان.

وتم نقل سائق السيارة إلى مستشفى باستخدام مروحية. وقالت الشرطة أنه تم نقل راكب يبلغ من العمر 31 عاما وسائق الحافلة البالغ من العمر 35 عاما، والذي أصيب أيضا باصابات طفيفة ، إلى المستشفى.

ويعاني ثلاثة ركاب كانوا على متن الحافلة من إصابات خطيرة في حين أصيب ثمانية أشخاص آخرين بإصابات طفيفة، بحسب الشرطة.