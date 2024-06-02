وزير الدفاع الصيني محذرا تايوان: أي شخص يحاول فصل الجزيرة عن الصين سوف يُسحق

قال وزير الدفاع الصيني دونج جون، في تحذير صارم لتايوان وحلفائها، اليوم الأحد، إن أي شخص يحاول فصل الجزيرة الديمقراطية التي تتمتع بحكم ذاتي، عن الصين، سوف "يتم سحقه وسيتسبب في انهياره".

وتعهد دونج، بينما كان يتحدث في "مؤتمر شانجريلا للحوار الأمني" ​​بسنغافورة، بأن يتصرف جيش التحرير الشعبي الصيني "بحزم وقوة" من أجل منع "استقلال تايوان"، بحسب ما نقله تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في".

كما هاجم وزير الدفاع الصيني بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي تبيع الأسلحة إلى تايوان.

وقال دونج إن القوى الخارجية تعمل بشكل متزايد على تقويض مبدأ "الصين الواحدة" من خلال "أساليب تقطيع السلامي" (وهي سلسلة من الإجراءات الصغيرة التي ينتج عنها نتيجة أكبر بكثير من المتوقع، والتي يكون من الصعب أو من غير القانوني تنفيذها دفعة واحدة)، وصياغة القوانين المتعلقة بتايوان، وبيع الأسلحة إلى تايوان، والحفاظ على اتصالات رسمية غير قانونية.

وأفاد بأن هذه "النوايا الخبيثة" ستعرض تايوان للخطر، مضيفا أن الصين لا تزال ملتزمة بإعادة التوحيد السلمي، إلا أن هذا الاحتمال مهدد بسبب "قوى استقلال تايوان".