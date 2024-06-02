يديعوت أحرونوت: نتنياهو يعرض وزارة الدفاع على ليبرمان

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، إن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تلقى عرضا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتولي منصب وزير الدفاع.

ونقلت الصحيفة عن السياسي اليميني قوله: "تلقيت قبل أيام عرضا من رئيس الوزراء بالعودة إلى منصب وزير الدفاع، لكننا لا نلدغ من الجحر مرتين".

وأضاف ليبرمان وهو وزير الدفاع الأسبق (2016- 2018): "أنا أفضل انتظار خوض الانتخابات، وبالموازاة فإن الإيرانيين يندفعون نحو القنبلة النووية ويخططون لهجوم متعدد الجبهات على إسرائيل، بينما حكومتنا منشغلة بالنجاة سياسيا"، وفق المصدر نفسه.

ولم يصدر تعقيب فوري من مكتب نتنياهو بشأن تصريحات ليبرمان حتى الساعة 9:00 (ت.غ). والاثنين، دعا ليبرمان خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبه، قادة المعارضة إلى "توحيد الجهود وتشكيل غرفة حرب مشتركة للعمل على تغيير الحكومة".

وطرح ليبرمان خيارين: الأول، حكومة بديلة في الكنيست (البرلمان)، والآخر موعد متفق عليه لإجراء انتخابات مبكرة، وفق المصدر ذاته. كما دعا ليبرمان نواب حزب الليكود (32 مقعدا) بقيادة نتنياهو، إلى الانشقاق والانضمام إليه. وسبق أن هاجم ليبرمان رئيس نتنياهو مرارا، قائلا: "الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها"، و"التخلص من نتنياهو يمثل مكافأة للإسرائيليين".

تصريحات ليبرمان تأتي تزامنا مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 118 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.