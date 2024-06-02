 يديعوت أحرونوت: نتنياهو يعرض وزارة الدفاع على ليبرمان - بوابة الشروق
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يديعوت أحرونوت: نتنياهو يعرض وزارة الدفاع على ليبرمان

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الأحد 2 يونيو 2024 - 7:52 م | آخر تحديث: الأحد 2 يونيو 2024 - 7:52 م

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