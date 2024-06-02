شولتس يكشف عن ولعه بقيادة السيارات رغم عدم امتلاكه سيارة خاصة

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس، عن أسفه لعدم تمكنه من قيادة السيارة بنفسه، إلا في حالات نادرة بسبب عمله.

وخلال منتدى الأعمال في شرق ألمانيا في مدينة باد زاروف بولاية براندنبورج، قال شولتس اليوم الأحد: "أنا مولع بقيادة السيارات".

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "أستغل الفرص القليلة التي يمكنني فيها أن أقوم بذلك بنفسي".

وردا على سؤال عما إذا كان سيشتري سيارة كهربائية للاستخدام الشخصي، قال شولتس: "لا يوجد لدي سيارة خاصة على الإطلاق".

وأوضح شولتس أنه لا يُسمح له الآن إلا بقيادة المركبات المصفحة وأن هذه المركبات لا تزال لا يمكنها تغطية المسافات اللازم قطعها بالطاقة الكهربائية، وأردف متوقعا تغير الوضع الحالي في المستقبل : "لكن هذا سيحدث".