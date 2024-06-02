عضو مجلس الزمالك: الخطيب يتفوق على شيكابالا ببطولة واحدة!

تحدث محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق، والذي كان قد جدد تعاقد مؤخرا مع النادي، مبرزا أهميته كأحد أساطير فريق الكرة.

وقال طارق في تصريحات إذاعية أن السبب في اعتبار شيكابالا أسطورة بالنسبة للزمالك هو مدى تأثيره مع الفريق على مدار سنوات طويلة، فضلا عن موهبته الطاغية التي لا يرى الكثير مثلها في الفترة الحالية.

وأضاف عضو مجلس الزمالك أن شيكابالا كان له دور كبير في حسم بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من خلال الهدف الذي سجله في أرتا سولار بطل جيبوتي في الدور التمهيدي والذي قاد بقية مشوار الفريق في البطولة.

واستطرد قائلا: "شيكابالا حقق 17 بطولة مع الزمالك وأصبح من أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ النادي".

وواصل: "على الجانب الآخر هناك مثلا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأفضل من لمس الكرة، حصل على 18 بطولة في تاريخه، بفارق بطولة وحيدة عن شيكابالا.. الخطيب أسطورة كبيرة يحترمها الجميع في مصر".